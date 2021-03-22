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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الليرة التركية تنخفض 17% أمام الدولار عقب إقالة محافظ «المركزي»

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:18 ص
الليرة التركية
الليرة التركية
أ ش أ
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تراجعت الليرة التركية، اليوم الاثنين، بأكثر من 17% مقابل الدولار الأمريكي، في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أنه جرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرة للدولار الواحد صباح الاثنين في آسيا، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.

وتعد إقالة محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو، المصرفي السابق والنائب بالبرلمان عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، هي المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك بشكل مفاجئ منذ منتصف 2019.

وأفاد محللون بأن قافجي أوغلو محافظ البنك المركزي الجديد داعم لرؤية أردوغان حول أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.

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