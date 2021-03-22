الليرة التركية تنخفض 17% أمام الدولار عقب إقالة محافظ «المركزي»

تراجعت الليرة التركية، اليوم الاثنين، بأكثر من 17% مقابل الدولار الأمريكي، في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي.وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أنه جرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرة للدولار الواحد صباح الاثنين في آسيا، مقابل 7.22 ليرة للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.وتعد إقالة محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو، المصرفي السابق والنائب بالبرلمان عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، هي المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك بشكل مفاجئ منذ منتصف 2019.وأفاد محللون بأن قافجي أوغلو محافظ البنك المركزي الجديد داعم لرؤية أردوغان حول أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم.