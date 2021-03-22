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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يُجبر ألمانيا على التفكير في العودة إلى تشديد الإغلاق من جديد

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:18 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الإثنين مع قادة الولايات؛ لمناقشة ما إذا كانت هناك حاجة للعودة إلى تشديد الإغلاق بعد أن تجاوزت البلاد عتبة رئيسية في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من الآمال في مزيد من تخفيف الإغلاق بحلول عطلة عيد القيامة، والتي تصادف بداية أبريل المقبل، من المرجح أن توقف ألمانيا خططها لإعادة فتح الحياة العامة بعد تجاوز الإصابات الجديدة معيارا مهما أمس الأحد في غضون سبعة أيام.

ووافق المسؤولون الألمان على المستوى الاتحادي والولايات من قبل على استخدام "مكابح الطوارئ" وتجديد القيود إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع عتبة 100 لثلاثة أيام متتالية.

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