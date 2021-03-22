حظك اليوم.. برج الجدي الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الجدي على النحو التالي:مهنيا: تتعرض لمواقف صعبة في عملك، وأحيانا تشعر بالكسل مما يؤدي إلى زيادة الأعباء عليك، استعد نشاطك النفسي والجسدي حتى تستعيد سيطرتك على حياتك المهنية مرة أخرىعاطفيا: تشعر أنك بحاجة لمن يحبك بصدق وليس معنى عدم توفيقك في علاقتك السابقة أن تفقد الثقة في الجميع، الخلل يقع في اختياراتك غير المناسبة لكصحيا: عليك الابتعاد عن الأخبار المحبطة التي تسبب لك التوتر الذي ينعكس عليك في شكل آلام جسدية