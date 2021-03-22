رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بحجة الانتخابات.. سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة غدا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:17 ص
سلطات الاحتلال
سلطات الاحتلال
وكالات
طباعة
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بحجة تأمين انتخابات الكنيست الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، "إن إسرائيل ستفرض إغلاقا على مناطق الضفة وقطاع غزة في يوم الانتخابات في إسرائيل في 23032021، وذلك وفق تقييم الوضع الأمني، وساعات عمل المعابر".

وأوضحت أنه خلال الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بعد الحصول على موافقة.

ويتوجه الإسرائيليون غدا إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين، فقد حالت نتائج الانتخابات السابقة، المتقاربة، والخلافات بين الأحزاب، دون تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة.

وسيسمح للمصابين بفيروس كورونا والخاضعين لإجراءات الحجر الصحي بالتصويت في مراكز خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء بأصواتهم دون مغادرة مركباتهم.

وحسب المصادر الإسرائيلية، سيتم فرض إغلاق آخر على الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد "الفصح" اليهودي من يوم الجمعة 26032021 (أي من منتصف الليلة بين يومي الخميس والجمعة) وحتى منتصف يوم السبت 03042021".

موضوعات متعلقة

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم


الصور

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

الطفل «زياد».. يحفظ القرآن ويحلم بالقراءة في حفل ليلة القدر أمام السيسي (الفيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

باحث: النوبة أرض الذهب ونقطة التقاء ثقافة الشمال والجنوب

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا