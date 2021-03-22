بحجة الانتخابات.. سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة غدا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بحجة تأمين انتخابات الكنيست الإسرائيلية.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، "إن إسرائيل ستفرض إغلاقا على مناطق الضفة وقطاع غزة في يوم الانتخابات في إسرائيل في 23032021، وذلك وفق تقييم الوضع الأمني، وساعات عمل المعابر".وأوضحت أنه خلال الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بعد الحصول على موافقة.ويتوجه الإسرائيليون غدا إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين، فقد حالت نتائج الانتخابات السابقة، المتقاربة، والخلافات بين الأحزاب، دون تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة.وسيسمح للمصابين بفيروس كورونا والخاضعين لإجراءات الحجر الصحي بالتصويت في مراكز خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء بأصواتهم دون مغادرة مركباتهم.وحسب المصادر الإسرائيلية، سيتم فرض إغلاق آخر على الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد "الفصح" اليهودي من يوم الجمعة 26032021 (أي من منتصف الليلة بين يومي الخميس والجمعة) وحتى منتصف يوم السبت 03042021".