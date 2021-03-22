الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيًا من القدس والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 13 فلسطينيًا، من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة ومدينة الخليلجنوب الضفة الغربية عقب دهم منازلهم، كما فتشت عددا من المنازل في محافظة الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية نصبت أيضا حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.