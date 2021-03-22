حظك اليوم.. برج القوس الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيا: أنت متميز في عملك لانك تحبة وتتقنه، ودائما تبحث عن ما ينمي ويطور من مهاراتك، ولأنك شخص محبوب من الجميع تحقق النجاح بشكل ملحوظ في حياتك المهنيةعاطفيا: يحتاج شريكك للاهتمام أكثر من ذلك منك وأن تشعره بأنك تحبه بصدق، حتى إن حاول استفزازك فهو يفعل ذلك من أجل أن يلفت نظرك فتعامل معه بذكاءصحيا: عدم اهتمامك بصحتك وأكلك يسبب لك مشكلات الصحية وضعف جهاز المناعة عندك، عليك الالتزام بالمأكولات والمشروبات الصحية