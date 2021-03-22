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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تتسلم الدفعة السادسة من لقاح فايزر المضاد لكورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:15 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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وصلت الدفعة السادسة من لقاح كورونا الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية فايزر، إلى اليابان اليوم الاثنين، حيث تواصل الحكومة إعطاء الجرعات للعاملين في مجال الرعاية الصحية في المرحلة الأولى من حملة التطعيم.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه تم تسليم شحنة زجاجات اللقاح التي توفر ما يصل إلى 654 ألفا و615 جرعة، حيث تحتوي كل زجاجة على ست جرعات، إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو قادمة من مصنع فايزر في بلجيكا.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة المركزية بتسليم الشحنة التي وصلت اليوم الاثنين، مع بعض الزجاجات الأخرى التي وصلت في الآونة الأخيرة إلى حكومات المقاطعات في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتوفير الجرعات الأولى والثانية لما يصل إلى 117 ألف شخص، و292 ألفا و500 شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية على الترتيب.

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