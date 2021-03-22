حظك اليوم.. برج العقرب الاثنين 22 مارس 2021
الإثنين 22/مارس/2021 - 09:14 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيا: حاول أن تحسن من أدائك في عملك وأن تركز على علاقتك مع زملائك وتتجنب معاملتهم بغرور حتى تكسب حبهم واحترامهم لك
عاطفيا: تعاني من الكثير من المشاكل في علاقتك العاطفية، لذلك تحتاج إلى استراحة محارب مع الشريك للوصول إلى حلول لمشاكلكم
صحيا: تعاني من نزلات البرد المتكررة دليل على ضعف جهازك المناعي، اتبع الإجراءات الوقائية لتجنب ذلك
مهنيا: حاول أن تحسن من أدائك في عملك وأن تركز على علاقتك مع زملائك وتتجنب معاملتهم بغرور حتى تكسب حبهم واحترامهم لك
عاطفيا: تعاني من الكثير من المشاكل في علاقتك العاطفية، لذلك تحتاج إلى استراحة محارب مع الشريك للوصول إلى حلول لمشاكلكم
صحيا: تعاني من نزلات البرد المتكررة دليل على ضعف جهازك المناعي، اتبع الإجراءات الوقائية لتجنب ذلك