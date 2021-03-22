رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن استعداده للاستقالة لتسوية الخلافات حول «سبوتنيك v»

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا، إيجور ماتوفيتش اليوم الاثنين، عن استعداده للاستقالة من أجل تسوية خلافات في وجهات النظر داخل الحكومة، كانت قد برزت بسبب موقفه الداعم للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.وقال ماتوفيتش في تصريحات صحفية اليوم " من أجل تسوية الوضع المستجد، أنا مستعد لترك منصب رئيس الوزراء والعمل في الحكومة كأحد أعضائها".ووضع ماتوفيتش في نفس الوقت شرطًا للأحزاب الليبرالية التي تسعى إلى استقالته يتمثل في إخراج وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك من الحكومة، وإقالة كل من وزيرة العدل ماريا كوليكوفا، ورئيسة اللجنة البرلمانية للصحة يانكا بيتو تيغانيكوفا، ونائب رئيس البرلمان جوراج زيليغا.وكان قد أعلن في وقت سابق أن الاختبارات المعملية للقاح "سبوتنيك V" الروسي في سلوفاكيا - والتي أصدرت وزارة الصحة الوطنية تصريحا باستخدامه في البلاد من دون تسجيل مسبق في الاتحاد الأوروبي - مرت بنجاح.