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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:13 ص
إغلاق ميناء البرلس
إغلاق ميناء البرلس
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أعلنت سلطات ميناء البرلس اليوم الاثنين، إغلاق الميناء أمام حركة الصيد؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السىء الذى تتعرض لها البلاد، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وناشد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد حفاظا على سلامتهم وحياتهم وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها رؤساء الأحياء والمدن برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولًا بأول في حالة هطولها وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

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