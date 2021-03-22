مقتل 4 مسلحين في مواجهات مع قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير

لقى 4 مسلحين على الأقل حتفهم اليوم الإثنين، في مواجهات مع قوات الأمن الهندية في إقليم جامو وكشمير.وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أن المواجهات وقعت في منطقة مانيهال بجنوب الشطر الهندي من إقليم كشمير، بعد أن طوقت قوات الأمن المنطقة وشنت عملية بحث عن المسلحين بناء على معلومات استخباراتية.