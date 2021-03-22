4032 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 4032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و245 ألفًا و771 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا و545 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين، بلغ 591 ألفًا و438 شخصصا.