277.6 ألف إجمالي إصابات كورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الإثنين 170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 277 ألفا و650 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "برس نيوز" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3710 حالات؛ عقب تسجيل 10 وفيات جديدة.وأوضحت أيضا أن عدد الحالات النشطة بلغ 3545 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 1460 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات بينما بلغ إجمالي المتعافين 270 ألفا و369 حالة بعد تسجيل 396 حالة تعافي جديدة.