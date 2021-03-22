ضبط 10.5 طن ياميش رمضان فاسد بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط ٤٩٤٠ كيلو تين مجفف و١٠ أطنان عصير مشمش مادة خام، و٢٦٠٠ عبوة قمر الدين، ٧٧٥ كيلو نشا وملح ليمون وسكر جلكوز وجميعهم بدون تاريخ إنتاج وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لظهور علامات فساد وديدان ترى بالعين المجردة.تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.