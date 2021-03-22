محافظ القاهرة: الأم المصرية ضربت خير مثال للتضحية والتفاني

تقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأصدق التهاني القلبية لكل أم مصرية، مؤكدا أن الأم المصرية ضربت عبر العصور خير المثل للتضحية والتفاني من أجل أسرتها ومجتمعها ووطنها.وأشار محافظ القاهرة في بيان له إلى أن الأم المصرية هي من أنجبت العلماء والمفكرين والأبطال، وهي أم الشهيد التي تحملت فراق أبنائها في سبيل حماية أمن وأمان الوطن الغالي مصر.وقال "تحية حب واحترام وتقدير لكل أم مصرية رمز التضحية والتفاني".