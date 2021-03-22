العملات الأجنبية اليوم الاثنين 22-3-2021

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم



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وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.64 جنيه وللبيع 21.98 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 21.62 جنيه وللبيع 21.83 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 21.62 جنيه وللبيع 21.83 جنيه.



سعر اليورو أمام الجنيه كما شهدت عملية الصرف الأوروبية "اليورو" انخفاضا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، لتسجل في بنك البركة الإسلامي للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.78 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.71 جنيه، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو للشراء 17.88 وللبيع 18.10 جنيه. وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.64 جنيه وللبيع 21.98 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 21.62 جنيه وللبيع 21.83 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 21.62 جنيه وللبيع 21.83 جنيه.كما شهدت عملية الصرف الأوروبية "اليورو" انخفاضا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، لتسجل في بنك البركة الإسلامي للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.78 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.71 جنيه، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو للشراء 17.88 وللبيع 18.10 جنيه.

تقدم «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الاثنين 22-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التداولات الصباحية في عدد من البنوك المحلية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.وننشر لكم أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الاثنين 22-3-2021؛ حيث يهتم فئة كبيرة من رجال الأعمال وأيضا من المواطنين عن أسعار العملات المختلفة حسب كل اهتمام أحدهم عن الأخر:-استقر سعر الدولار ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي 15.63 للشراء، و15.73 للبيع، بينما سجل بنك أتش أس بي سي "HSBC" ارتفاعا أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.64 جنيه وللبيع 15.74 جنيه، وسعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 15.65 جنيه وللبيع 15.75 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع الدولار ليسجل للشراء 15.64 جنيه وللبيع 15.74 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.63 جنيه وللبيع 15.73 جنيه.وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين، أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 21.59 جنيه وللبيع 22.80 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 21.59 جنيه وللبيع 21.80 جنيه.