حظك اليوم والتوقعات الفلكية الاثنين 22 مارس 2021

الحمل

الثور

السرطان



الجوزاء



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيا: تشعر بحالة من التراخي والتراجع في العمل ولكن لا تقلق، مدة صغيرة وسوف تعود بكامل نشاطك وطاقتك لعملك من جديد وستقوم بأداء رائع كعادتكعاطفيا: اتمسك بحبك خصوصا اذا كان حقيقيا، لأن الحب هو المحرك الحقيقي لك فأنت إنسان حساس بطبعكصحيا: ابتعد عن المواد الكيماوية والتعامل معها هذه الفترة لأنها قد تسبب لك حساسية الصدر أو الجلد فاحترسمهنيا: لا تستهون أو تستخف بما تقوم بة وحاول أن تجمع معلومات أكثر وأدق من مصادر موثوق فيها حتى تستطيع أن تثبت كفائتك فيما تقوم بهعاطفيا: الثقة أساس الحب والعلاقات الناجحة لا تقوم على الغيرة التي لاسبب لها، حاول أن تندمج أكثر مع حبيبك حتي تستطيع أن تفهمه أكثرصحيا: تحتاج لأخذ راحة أو إجازة لتستعيد تركيزك ونشاطك لأنك قد تمر بفترة شاقة في عملكمهنيا: رتب أولوياتك وحدد أهدافك وحاول أن تأخذ القرارات الحاسمة بشأن عملك، ولا تضيع وقتك هباء بدون فائدةعاطفيا: شريك حياتك يعيش ضغوط هذه الفترة مما يشعرك أنك تعيش بمفردك، تحلي بالصبر وتعامل بهدوء وحكمة مع هذه المرحلةصحيا: توترك الشديد يؤثر على صحتك بالسلب، احذر التعرض للمشاكل التي تؤثر على نفسيتك وجسدكمهنيا: شارك زملائك في انجاز المهام الموكلة إليكم في أسرع وقت، شجعهم على ابتكار أفكار جديدة تعود بالفائدة عليكم وتساعدك في تحسين صورتك أمامهم وتقدمك في عملكعاطفيا:شارك حبيبك اهتماماته ولا تتجاهله وتقرب منه فهو في حاجة إليك، وانفصالكما النفسي سوف يؤدي إلى إفساد علاقتكما فاحذر ذلكصحيا: حاول أن تتحكم في شهيتك حتى تستطيع التخلص من السمنة وترجع مرة أخرى لوزنك المثاليمهنيا: تطمح في ترقية وعلو منصب، لذلك حاول أن تستعيد نشاطك وتطور من نفسك وأفكارك وتواكب التطوير داخل مؤسستك التي تعمل بها حتى تصل لما تريدعاطفيا: اعطي الحرية للشريك للتعبير عن رأيه ولا تسيطر عليه أكثر من ذلك حتى لا ينفر من أسلوبك وطريقتك، التفاهم سر نجاح علاقاتكصحيا: اهتم بصحتك وقم بالفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتك الصحية إذا شعرت بأعراض متكررة في فترة قصيرةمهنيا: يجب أن تنسى مشاكلك في العمل وتستعيد تركيزك وإذا كنت لا تريد أن تكمل في هذا المكان ابحث عن وظيفة أخرى وسوف تجد فرصة مناسبة لك، فقط اخرج من مشاعر اليأس والإحباطعاطفيا: لا تبقي في علاقة غير مريحة فقط لمجرد أنك تحب هذا الشخص، الحب توازن وعطاء وأمان، إذا لم تجدهم في علاقتك، فابتعد مسافة كافية تجعلك تعيد تقييم أمورك مرة أخرى معهصحيا: استمر على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام حتى تصل إلى النتيجة التي ترضيك وتتخلص من كل الدهون الزائدة في جسمكمهنيا: أنت في حاجة لتنظيم وقتك حتى لا تشعر بالضغوط المتزايدة، لذلك ضع جدول وخطة لإنجاز عملكعاطفيا: علاقتك بشريك حياتك مستقرة بفضل تفاهمك له لظروفه واحترامك له، حافظ على هذه الحالة حتى تحافظ على استقرار علاقتكما لأطول فترة ممكنةصحيا: أنت في حاجة لاتباع نظام غذائي صحي، خصوصا إذا كنت تشعر بآلام في المعدةمهنيا: حاول أن تحسن من أدائك في عملك وأن تركز على علاقتك مع زملائك وتتجنب معاملتهم بغرور حتى تكسب حبهم واحترامهم لكعاطفيا: تعاني من الكثير من المشاكل في علاقتك العاطفية، لذلك تحتاج إلى استراحة محارب مع الشريك للوصول إلى حلول لمشاكلكمصحيا: تعاني من نزلات البرد المتكررة دليل على ضعف جهازك المناعي، اتبع الإجراءات الوقائية لتجنب ذلكمهنيا: أنت متميز في عملك لانك تحبة وتتقنه، ودائما تبحث عن ما ينمي ويطور من مهاراتك، ولأنك شخص محبوب من الجميع تحقق النجاح بشكل ملحوظ في حياتك المهنيةعاطفيا: يحتاج شريكك للاهتمام أكثر من ذلك منك وأن تشعره بأنك تحبه بصدق، حتى إن حاول استفزازك فهو يفعل ذلك من أجل أن يلفت نظرك فتعامل معه بذكاءصحيا: عدم اهتمامك بصحتك وأكلك يسبب لك مشكلات الصحية وضعف جهاز المناعة عندك، عليك الالتزام بالمأكولات والمشروبات الصحيةمهنيا: تتعرض لمواقف صعبة في عملك، وأحيانا تشعر بالكسل مما يؤدي إلى زيادة الأعباء عليك، استعد نشاطك النفسي والجسدي حتى تستعيد سيطرتك على حياتك المهنية مرة أخرىعاطفيا: تشعر أنك بحاجة لمن يحبك بصدق وليس معنى عدم توفيقك في علاقتك السابقة أن تفقد الثقة في الجميع، الخلل يقع في اختياراتك غير المناسبة لكصحيا: عليك الابتعاد عن الأخبار المحبطة التي تسبب لك التوتر الذي ينعكس عليك في شكل آلام جسديةمهنيا: السعادة والحظ سيطرقان بابك الفترة القادمة، فلا داعي للخوف والقلق، فسوف تستطيع أن تحققوا ما تحلموا بة، خطوة قوية تحقق لك نجاح كنت تنظرهعاطفيا: على الرغم أن الحظ يبتسم لك في الحب إلا أن ترددك الدائم وأسلوبك غير الواضح يضعك مشكلة قد تغضب الطرف الآخرصحيا: تشعر ببعض الأرق بسبب ضغوط العمل، اهداء وقلل من توترك وخذ قسط كافي من الراحة والنوم حتى تستطيع أن تستمتع بعملك أكثرمهنيا: تشعر بأن لديك طاقة كبيرة ورغبة في أداء بعض الأعمال التي تضيف لك مهنيا، استثمر طاقتك فهناك فرصة جيدة لتولي مكانة أفضلعاطفيا: تشعر بالسعادة مع الحبيب في ظل الاهتمام المتبادل بينكم، ولكن حاول أن تغير من طريقة حبك المعتادة وجدد في مشاعرك ومشاعرهصحيا: حاول تنظيم وقت نومك حتى لا يكون متقطع بهذا الشكل الذي يسبب لك الصداع ويفقدك التركيز طوال يومك