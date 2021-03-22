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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: السيسي أعطى النساء قدرهن وآمن بقدراتهن

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:01 ص
المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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تقدمت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باﺳﻤﻰ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ والإعزاز ﺇﻟﻰ ﻛﻞ أﻡ وكل امرأة ﻟﻢ تترﺩﺩ ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺄﻥ ﺗﻀﺤﻲ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ إﺳﻌﺎﺩ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ.

وأشارت في بيان لها إلى أن المرأة المصرية قوية وتستطيع أن تصل إلى أعلى المناصب وقادرة على رفع اسم وطنها في أي مكان، كما أنها تبذل جهدا كبيرا ومضاعفا في الحفاظ على الهوية والثقافة واللغة المصرية بالمنزل وغرسها في الأبناء، حتى لا يتأثروا بثقافات المجتمعات الأخرى، وهذا من شأنه أن يربطهم ببلدهم.

كما أكدت أيضا أن المرأة المصرية دائما مثال للتضحية بما لها من أدوار مركبة تقوم بها في محيطها العملي والاجتماعي، ما ساهم في تغيير الصورة الذهنية العامة المأخوذة عن المرأة العربية كونها فقط ربة منزل.

وأشادت نائب المحافظ بجهود المرأة ودورها مؤكدة على دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية.

وأضافت أن عَهْدِ الرئيس السيسي نُصْرَةً لِحُقُوقِ النِّساءِ وَنَهْضَةً لَهُنَّ فِي كافَّةِ المَواقِعِ، حيث أعطى لِلنِّسَاءِ قَدْرُهُنَّ وَآمَنَ بَقَدْرَاتْهِنَّ وَبِأَهَمّيَّةِ شَرَاكْتِهِنَّ فِي البِناءِ والتَّنْميَةِ، فَأَنْطَلِقِنَ يَعْمَلْنَ وَيَنْجَحْنَ وينجزنَ مِنْ أَجْلِ رِفْعَةِ الوَطَنِ، كما "أننا نشهد عصرا ذهبيا للمرأة المصرية سواء في بيتها أو عملها أو تمثيلها نيابيا وذلك في ظل قيادة سياسية حكيمة".

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