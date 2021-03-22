187 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

سجلت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية (طوكيو) اليوم الإثنين 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي الإصابات المسجلة في طوكيو منذ بداية تفشي الوباء بلغت 117 ألفا و704 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات حاليا 47 حالة.