رئيس وزراء تايوان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

تلقى رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج ووزير الصحة تشين شيه تشونج، اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19" الذي انتجته شركة أسترازينيكا.وقال سو تشانج وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إنه "لا يشعر بأي ألم أو إزعاج"، معربا عن أمله في أن يحذو الشعب حذوه ويتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.ومن المقرر بدء برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في تايوان اليوم الاثنين في 57 مستشفى مخصصا، بعدما تلقت الدولة الدفعة الأولى من لقاح شركة أسترازينيكا والتي بلغت 117 ألف جرعة في 3 مارس الجاري.ووفقًا لمركز قيادة الطوارئ المركزي في تايوان، ستعطى الأولوية للطواقم الطبية والعاملين الآخرين في المستشفيات والعيادات ومراكز الحجر الصحي ثم العاملين في مجال الوقاية من الأوبئة.