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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 23 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:49 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين، أن حركة تداول السفن بالميناء بلغ 23 سفينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز الإعلامى للهيئة فى بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و186 طنا شملت 2843 طن فوسفات و17 ألفا و163 طن يوريا و1180 طن مولاس، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36 ألفا و677 طنا شملت 7 آلاف طن نواتج و13 ألفا و870 طن ذرة و2147 طن حديد و250 طن عدس و9150 طن خردة و300 طن زيت و3960 طن كلوريد ايثلين.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات ضمت 512 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس وبسلة وفاصوليا وجزر وفلفل وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وريحان وشمر ولب وفول سودانى وبرسيم) وفاكهة (فراولة وبرتقال ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسنغافورة وكرواتيا والهند وهولندا والصين وأمريكا وإنجلترا وروسيا وسلوفينيا وألمانيا وإسبانيا، فيما ضمت الحاويات الواردة 288 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 1320 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 70 ألفا و594 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 204 آلاف و77 طنا، لافتا إلى أن الميناء غادره قطار بحمولة إجمالية 1328 طن قمح متجها إلى صوامع المنيا، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 5010 شاحنة.

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