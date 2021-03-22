27553 إجمالي إصابات كورونا في الكونغو الديمقراطية

سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 27 ألفا و553 إصابة.ونقلت صحيفة "ديجتال كونغو" المحلية على موقعها الإلكتروني عن وزارة الصحة اليوم الإثنين أن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 726 حالة بعد تسجيل صفر وفيات أمس.وبلغ إجمالي حالات التعافي 24 ألفا و892 حالة بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة 1935 حالة.