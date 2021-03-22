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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:48 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الإثنين أن أقل بقليل من ثلثي اليابانيين يرون أن برامج التلقيح التي أطلقتها الحكومة المركزية لحماية السكان من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي بدأت في منتصف شهر فبراير الماضي، تسير ببطء شديد للغاية.

وأفادت الوكالة، حسبما نقلت على موقعها الالكتروني، أنه وفقا للاستطلاع الهاتفي الذي تم إجراؤه على مستوى البلاد على مدار اليومين الماضيين، قال 65.6٪ من المشاركين إن التقدم في هذه البرامج كان بطيئًا، وقال 28.9٪ إن التطعيمات تسير بسلاسة.

أما بخصوص إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر افتتاحها بعد أقل من 4 شهور، قال 23.2٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع إن الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين يجب أن تستمر كما هو مقرر، بينما رأى 39.8٪ ضرورة إلغاء الفعاليات.

ويأتي الاستطلاع بينما لا تزال اليابان في مرحلة تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية، على أن تبدأ في تطعيمات كبار السن في منتصف أبريل المقبل. فيما سيتم تسليم اللقاحات لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر إلى الحكومات المحلية بحلول نهاية يونيو.

في الوقت نفسه، أعرب 82.2٪ من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن انتشار تحورات فيروس كورونا في اليابان.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت يوم أمس الأحد انتهاء حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة كوفيد-19 في منطقة طوكيو وضواحيها، مما أدى بدوره إلى تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة مثل تقصير ساعات العمل في المطاعم والحانات. وقد تم بالفعل رفع إجراءات الطوارئ في مناطق أخرى.

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