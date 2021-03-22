وزير دفاع كوريا الجنوبية يزور الإمارات والهند لتعزيز التعاون العسكرى

بدأ وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، زيارة إلى الإمارات والهند خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي العسكري في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة.وأفاد مكتب وزير الدفاع الكوري الجنوبي- في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- اليوم الإثنين، بأنه من المقرر أن يعقد "ووك" مباحثات عميقة مع شخصيات عسكرية رئيسية في الإمارات، حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع.وأضاف أنه سيقوم بزيارة إلى الهند، تهدف إلى استئناف أنشطة وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الدبلوماسية الدفاعية التي تأخرت بسبب جائحة كورونا منذ أواخر العام الماضي، من أجل تنشيط التبادل والتعاون الدفاعي مع الدول الأخرى.ويخطط "سوه" للانضمام إلى فعالية ستقام بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ"حديقة الصداقة الكورية الهندية"، في نيودلهي، التي تم تأسيسها بناء على اتفاق بين قادة البلدين في 2019.وسيتم الكشف عن نصب تذكاري في الحديقة لإحياء ذكرى تضحية والتزام القوات الهندية خلال الحرب الكورية (1950-53)، وفقا للوزارة.وقد أرسلت الهند خلال الحرب فرقة طبية مكونة من 627 مسعفا اعتنوا بـ220 ألف شخص عسكري ومدني، وفقًا لبيانات حكومة سول.