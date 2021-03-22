ضغوط على الحكومة البريطانية لمطالبة عمالقة الإنترنت بإزالة مواقع الاحتيال

قال موقع "جادجتس ناو" التقني، إن محافظ بنك إنجلترا (المركزي) أندرو بيلي، يضغط على حكومة بريطانيا، من أجل تقديم طلب قانوني لعمالقة الإنترنت مثل جوجل Google لإزالة مواقع الاحتيال المالي.ونوه الموقع إلى أن بيلي يواصل الضغط على وزيرة الداخلية بريتي باتيل حول هذا الأمر، ويسعى لإضافة الإجراء إلى مشروع قانون الأضرار على الإنترنت المتوقع عرضه على البرلمان البريطاني هذا العام.يذكر أن مشروع قانون الأضرار على الإنترنت سيجبر عمالقة الإنترنت على معالجة مشاكل مثل حماية الأطفال عبر الإنترنت والإرهاب، ولكن ليس الاحتيال المالي الذي انتعش خلال جائحة فيروس كورونا، وتقول شركة جوجل Google عملاق محركات البحث إنها تزيل مواقع الويب المخادعة عند إخطارها.