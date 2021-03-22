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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:56 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى.

وتعلن الوزارة، النتيجة من خلال الموقع الرسمي httpsmoe-register.emis.gov.eg

ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الساعة ١٢ ظهرًا، والصف الأول الثانوي الساعة ٨ مساءً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

خطوات الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي:

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.
- اختيار الصف الثانوي التابع له.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

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