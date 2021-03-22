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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 521 منشأة في الإسكندرية خلال فبراير

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:38 ص
التفتيش على منشأة
التفتيش على منشأة
دعاء جابر
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قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية تلقت خلال شهر فبراير الماضي 164 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 114 شكوى مرحلة من شهر يناير، وتم بحث 188 شكوى منها، وتبين أن 59 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 129 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 90 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 521 منشأة، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 260 محضرا، وبحث 134 شكوى عمالية، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 56 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 6 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 72 متدربًا، بإجمالى 5 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، كما قامت باستخراج  1333 شهادة قياس مستوى المهارة، و1161 رخصة مزاولة الحرفة.

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