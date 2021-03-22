2172 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا في بنجلاديش

أعلنت بنجلاديش، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 2172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 570 ألفا و878 حالة.وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية اليومية على موقعها الإلكتروني بأنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8690 حالة.وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 522 ألفا و405 حالات بعد تسجيل 1687 حالة تعاف اليوم.