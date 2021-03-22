الجريدة الرسمية تنشر قرارات السماح لـ 149 بالتجنس بجنسيات أجنبية
الإثنين 22/مارس/2021 - 08:30 ص
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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرارات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالسماح لـ ١٤٩ شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية.
وقرر توفيق السماح لـ ٦٤ مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما قرر السماح لـ ٨٥ آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وقرر توفيق السماح لـ ٦٤ مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما قرر السماح لـ ٨٥ آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.