1208 إصابات جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان ألفا و208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 232 ألفا و906 حالات.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 627 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 211 ألفًا و754 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 21 ألفًا و314 شخصًا، منهم 6369 يتلقون العلاج داخل المستشفيات.