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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في قيرغيزستان لـ87462

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:17 ص
كورونا
كورونا
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سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين، 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 87 ألفا و462 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) -وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 38 حالة شفاء من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 84 ألفا و223 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة من جراء المرض، ليقف إجمالي الوفيات عند 1490 حالة.

وأضاف المركز أن عدد مرضى كوفيد ممن يتلقون العلاج داخل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 446 حالة؛ منهم 125 مريضًا في حالة حرجة.

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة القيرغيزية قبل يومين أن البلاد سوف تتلقى 150 ألف جرعة لقاحات من شركة "سينو فارم" الصينية للبدء في برامج تطعيم سكانها.

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