817 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، 817 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها حالتان وافدتان من الخارج.وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 151 ألفا و123 حالة، تعافى منها 140 ألفا و758 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 8 آلاف و872 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1493 حالة بعد تسجيل عشر وفيات جديدة.