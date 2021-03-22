7709 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 7709 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 2 مليون و667 ألفا و225 حالة.ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 50 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 74 ألفا و714 حالة.وأفادت البيانات بأن حوالي مليونين و415 ألفا و200 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 169 ألفا و100 حالة نشطة في البلاد.