إطلاق «سويوز» وعلى متنه 38 قمرا اصطناعيا بعضها للسعودية والإمارات وتونس

انطلق منذ قليل الصاروخ الروسي سويوز وعلى متنه أقمار اصطناعية للسعودية والإمارات وتونس، وفقا لما نقلته "العربية" في خبر عاجل.وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، قد أعلنت السبت الماضي تأجيل إطلاق الصاروخ سويوز-2.1 إيه بسبب ارتفاع في الجهد الكهربائي، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري روجوزين، المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، قوله إن البلاد أرجأت إطلاق الصاروخ سويوز-2.1 إيه.ونسبت الوكالة إلى روجوزين قوله إن قرار التأجيل اتُخذ بسبب حدوث ارتفاع للجهد الكهربائي قبل الموعد المقرر للإطلاق من قاعدة بايكونور في كازاخستان.