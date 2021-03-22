اليوم.. «مسبار الأمل» يدخل المدار العلمي للكوكب الأحمر

يبدأ «مسبار الأمل» اليوم الاثنين، مرحلة الدخول للمدار العلمي للكوكب الأحمر، وذلك بعد اكتمال العمليات المعيارية والاختبارات لأجهزة المسبار بعد دخول مدار الالتقاط.وتستغرق مدة الدورة الواحدة حول الكوكب الأحمر نحو 40 ساعة في هذه المرحلة ما قبل الأخيرة من رحلة المسبار.وبعد اكتمال مرحلة المدار العلمي يبدأ مسبار الأمل المرحلة الأخيرة وهي مرحلة «بدء المهمة العلمية»، وفيها يتخذ «مسبار الأمل» مدارًا بيضاويًا حول المريخ على ارتفاع يتراوح من 20،000 إلى 43،000 كيلومتر، ويستغرق فيها المسبار 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ.ويواصل المسبار مهمته مدة سنة مريخية كاملة (687 يومًا أرضيًا)، بحيث تمتد حتى أبريل 2023، لضمان أن ترصد الأجهزة التي يحملها المسبار على متنه كل البيانات العلمية المطلوبة التي لم يتوصل إليها الإنسان من قبل حول مناخ المريخ.