كوريا الشمالية: الدول الغربية مجموعة مجرمة ضد الإنسانية

انتقدت كوريا الشمالية الدول الغربية التي تثير حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، واصفة إياها بأنها مجموعة مجرمة ضد الإنسانية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الغربية هي مشكلة ملحة يجب أن يحلها المجتمع الدولي.وذكرت أنه في الدول الغربية، يصبح عامة الشعب ضحايا الجرائم باستخدام مختلف الأسلحة النارية وغيرها حتى في هذا الوقت وتسيطر الجماعات الإجرامية على المجتمع بأسره.وأضافت أن أعمال العنف التمييزية ضد المرأة خطيرة بدرجة تفوق الوصف هناك، مشيرة إلى أن مشكلة التمييز العنصري تزداد حدة في العالم الغربي، بالاضافة إلى التسييس وازدواجية المعايير والانتقائية في قضايا حقوق الإنسان بها، من خلال الهجمات التي تهدف لإسقاط النظم الحاكمة في دول أخرى، وإقرار قوانين غير عادلة، باسم الدفاع عن حقوق الإنسان.