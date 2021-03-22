مقتل 17 عنصر من طالبان في عملية للجيش الأفغاني في قندهار

لقي 17 عنصرا من حركة طالبان مصرعهم وأصيب 4 آخرون خلال عملية للجيش الأفغاني بمحافظة قندهار جنوبي البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية، في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين، ونقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.وقالت الوزارة في تغريدتها: "لقي 17 عنصرا من حركة طالبان مصرعهم وأصيب 4 خلال عملية للجيش الوطني الأفغاني في منطقتي أرغنداب وزيريا بمحافظة قندهار الليلة الماضية"، وأضافت: "كما عثر الجيش على 15 عبوة ناسفة زرعتها طالبان على الطرق العامة".يأتي هذا في الوقت الذي توقفت فيه مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان،حيث قال مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب في تصريحات صحفية، "ستشارك الحكومة الأفغانية في كل من مؤتمري موسكو وتركيا".