الصين: تسجيل 7 إصابات بكورونا وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90106 حالات وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ7 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ثلاث حالات في شنجهاي واثنتين في فوجيان وحالة واحدة في كل من لياونينغ وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5202 حالة غادر منها 5043 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85309 أشخاص، وأن 3364 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 235 حالة جميعها وافدة من الخارج.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11379 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 203 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1006 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10875 مرضى في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و963 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.في سياق متصل، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة "مي فنغ" –في تصريح- إنه تم توزيع نحو 75 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في أنحاء الصين حتى نهاية يوم السبت.وأضاف أن الاستجابة لكوفيد-19 في الصين أجريت بشكل سليم عموما، وأنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراءات أكثر دقة وفعالية للوقاية من الوباء والسيطرة عليه لضمان عدم حدوث ارتدادات واسعة النطاق في حالات الإصابة.