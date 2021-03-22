حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية فى البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط مخزن لحيازة كمية 5 طن من ملح غير صالح للاستهلاك الادمي.كما تم ضبط مخبز بلدي لقيامه بالتصرف في كمية من الدقيق المدعم خلال فترة عمل المنظومة بكمية إجمالية ١٥٠ شيكارة،تم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.