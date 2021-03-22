سقوط بعض مآذن المساجد بسبب العاصفة فى محافظة البحيرة

تعرضت محافظة البحيرة، فجر اليوم الإثنين، لعاصفة من الرياح الشديدة، مما أدى سقوط بعض مآذن المساجد، وانقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء المحافظة.كما تسببت العاصفة في سقوط "غية حمام" بمدينة دمنهور، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وسقوط مأذنة مسجد قرية خنيزه، وجزء كبير من مأذنة مسجد الجنينة بقرية الحدين بكوم حمادة، وسقوط أجزاء كبير من مأذنة مسجد أبوبكر الصديق بدست الأشراف بذات المركز، فيما شهدت الكثير من القرى تطاير أسقف معلقة ومتعلقات المنازل الأسطح.وتسببت العاصفة أيضا في سقوط الأعمدة وتطاير الأسلاك الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على معظم أنحاء المحافظة.ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع حالة الطوارئ فى جميع مدن وقرى المحافظة وذلك حتى انتها موجة الطقس السيء، مع التواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتحرك بسرعة لمكان عند الابلاغ عن أي حوادث أو مشكله تحدث بسبب سوء الأحوال الجوية.