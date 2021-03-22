وزير خارجية سنغافورة يزور بروناى

قالت وزارة الخارجية السنغافورية، إن وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان سيزور بروناي اليوم الإثنين، وبعد ذلك سيتوجه إلى ماليزيا وإندونيسيا، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وقالت الوزارة، في بيان، إن زيارة الوزير تؤكد العلاقة الخاصة الوثيقة والطويلة الأمد بين سنغافورة وبروناي، ولم يحدد البيان أي سبب آخر للزيارات، لكن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعا الأسبوع الماضي إلى وقف إراقة الدماء في ميانمار الخاضعة للحكم العسكري، كما دعا زعماء دول رابطة دول جنوب شرق اسيا(آسيان) إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في محاولة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة المتصاعدة.وتتولى بروناي حاليًا رئاسة آسيان التي تضم في عضويتها عشر دول.