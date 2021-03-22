الهند: أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 46 ألفا و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و646 ألفا و81 شخصا.وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 212 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و97 شخصا.