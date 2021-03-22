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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يؤكد ضرورة إصلاح القوانين فى مواجهة العنصرية

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:00 ص
بايدن
بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة إصلاح القوانين من أجل القضاء على التمييز العنصري.

واعترف بايدن، في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، ونشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين- بأن "العنصرية المنهجية وتفوق العرق الأبيض هي سموم قبيحة لطالما ابتليت بها الولايات المتحدة".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن العنصرية وكراهية الأجانب مشكلتان عالميتان أيضًا، لكنه دعا على وجه التحديد إلى إصلاحات داخلية، قائلا إنما هذه المشاكل هي قضايا بشرية نحتاج جميعًا إلى التعرف عليها وتسميتها وإيقافها.

وأضاف بايدن: "يجب أن نغير القوانين التي تمكّن التمييز في بلدنا"، مضيفًا أن إدارته "لن تتردد في الانخراط في العمل الجاد لمواجهة إرث العبودية المدمر وتغيير معاملتنا للأمريكيين الأصليين أو من القيام بالعمل اليومي للتصدي للعنصرية المنهجية والعنف ضد أصحاب البشرة السمراء والسكان الأصليين واللاتينيين والأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ والمجتمعات الأخرى الملونة".

وأكد الرئيس الأمريكي "ضرورة أن يسعي الجميع جاهدا للقضاء على أوجه عدم المساواة في سياساتنا وإزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة في مجتمعاتنا والدفع نحو عمليات مفتوحة وشاملة تحترم جميع الناس في كل مكان".

وأشار بايدن إلى أنه وقع في أول يوم له في منصبه على أمر رئاسي يؤسس نهجًا حكوميًا كاملًا للإنصاف والعدالة العرقية.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمكن أن يكون للكراهية ملاذا آمنا في الولايات المتحدة بل ولا ينبغي أن يكون لها ملاذا في أي مكان في العالم ويجب أن نتحد معا لإيقافها.

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