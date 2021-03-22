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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطات ميامى تمدد حظر التجول بعد اعتقال أكثر من 1000 شخص

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:59 ص
سلطات ميامى
سلطات ميامى
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قالت السلطات في مدينة ميامي بيتش الساحلية بولاية فلوريدا الأمريكية إنه تم اعتقال أكثر من 1000 شخص من بين المشاركين في تجمع ضم الآلاف ممن كانوا يشتركون في مشاجرات في الشوارع ويدمرون المطاعم ويرفضون ارتداء كمامات الوجه بما جعل ذلك تهديدا خطيرا للسلامة العامة.

وخلال اجتماع لهم، صوت المسئولون على تمديد حالة الطوارئ غير العادية والتي تنتهي في الثامنة مساء، إلى أسبوع آخر على طول الساحل الجنوبي للمدينة مع احتمال تمديده لأكثر من ذلك إلى شهر أبريل إذا اقتضى الأمر.

وقال مسئولو الشرطة إن الأمر لم يكن تجمعا لطلاب دراسيين في عطلة الربيع، لكن هناك أشخاصا أكبر سنا كانوا يسعون إلى إحداث حالة من الانفلات الأمني.

وبعد أيام من الاحتفالات والمواجهات مع الشرطة، فرضت السلطات في المدينة حظر تجول منذ يوم السبت الماضي من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، كما أمرت المطاعم بوقف تناول الطعام في خارج المطعم وتشجيع أصحاب الأعمال على الإغلاق طواعية.

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