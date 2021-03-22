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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. بريطانيا تعلن عن خططها الدفاعية الجديدة

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:48 ص
وزير الدفاع بن والاس
وزير الدفاع بن والاس
أمينة ذكى
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تكشف الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، النقاب عن خططها الدفاعية الجديدة، حيث قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، قبل العرض التفصيلي المرتقب اليوم الإثنين: "في البحر، سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحّارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم "فيوتشِر كوماندو فورس" (إف سي إف)،وفقا لما نقلته صحيفة التلجراف البريطانية.

وأُعلِن عن هذا القرار في نهاية مراجعةٍ استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للدفاع البريطانية، ستكون الوحدة الجديدة مسئولة عن "حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة" وستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (232 مليون يورو) في شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.

أما على الأرض، فسيُنشر لواء عمليات خاصة "قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره سريعا في كل أنحاء العالم".

وقال وزير الدفاع بن والاس: أن على القوات المسلحة التكيف مع التهديدات التي "تغيرت إلى درجة يتعذر التعرف إليها" خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة، وقال "لم يعد بإمكاننا اعتبار تفوق القوات الغربية" أمرا محسوما، معتبرا ان "أعداءنا لديهم مزيد من الخيارات" غير المحدودة.

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