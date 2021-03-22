الأنبا مكسيموس يفتتح بيت مسنات بـ«النزهة 2»

افتتح نيافة الأنبا مكسيموس، الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، أمس، بيت ضيافة مار مرقس للمسنات الملحق بكنيسة القديس مار مرقس بحي النزهة 2 أبو رجيلة، والتي يتبعها البيت إداريًّا ورعويًّا.جدير بالذكر أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.