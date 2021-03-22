وزيرأمريكى: الإرهاب الداخلى أكبر تهديد لنا

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس إن الإرهاب الداخلي يمثل أكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة.وتعهد مايوركاس- في تصريح اليوم- بأن يواصل مسئولو الوزارة مراقبة التهديدات ذات الصلة بالإرهاب ذي المنشأ المحلي تزامنا مع طفرة في أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة من الحدود الجنوبية مع المكسيك.وأضاف مايوركس: "الوزارة تركز إلى حد كبير على التطرف العنيف المحلي، فهو التهديد الأكبر بالنسبة لنا، وقد أنجزنا جهدا كبيرا في هذا الاتجاه، ولدينا خطط لبذل المزيد في المرحلة المقبلة".يأتي هذا بعد تزايد حوادث القتل بإطلاق النار العشوائي في المدن الأمريكية وكان من أحدثها ما وقع في مدينة أطلانطا بولاية جورجيا مؤخرا عندما فتح مسلح النار على بعض مراكز التدليك فقتل 8 أشخاص من بينهم ستة من النساء الأمريكيات من ذوي الأصول الآسيوية، رغم أن الشرطة قالت إن نتائج التحريات الأولية تشير إلى أنه ليست هناك دوافع عنصرية وراء الحادث.