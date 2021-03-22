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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تسجل 3669 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:28 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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سجلت باكستان 3669 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 630 ألفا و471 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الاثنين- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 20 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و863 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1686 شخصا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 583 ألفا و538 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 33 ألفا و70 شخصا.

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