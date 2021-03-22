استمرار احتجاجات بريطانيا ومتظاهرون يضرمون النار فى سيارتى شرطة

وقعت احتجاجات جديدة وعنيفة في بريطانيا لليوم الثاني على التوالي، حيث أضرم متظاهرون النار في سيارتي شرطة على الأقل بمدينة بريستول جنوب غربي إنجلترا، وتعرض شرطيان لإصابات خطيرة.وتأتي الاحتجاجات في بريطانيا رفضا لمشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع.وقالت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" على "تويتر"، إن ما حدث في بريستول "غير مقبول"، وأضافت: "لن يتم التغاضي مطلقا عن أعمال البلطجة والإخلال بالنظام التي تقوم بها أقلية. أفراد شرطتنا يعرضون أنفسهم للخطر لحمايتنا جميعا. أتعاطف مع الشرطيين المصابين".وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت السبت الماضي 36 شخصا على الأقل وأصيب عدد من الشرطيين في لندن، خلال تظاهرة ضمت الآلاف الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كورونا.