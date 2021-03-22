أمل جديد.. توقعات ببلوغ أوروبا المناعة الجماعية ضد كورونا

قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، أمس الأحد، في لقاء له عبر القناة الفرنسية الأولى: إن أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية في 14 يوليو، مؤكدًا الزيادة المتوقعة في تسليم اللقاحات.وأضاف: "إنه طريق مستقيم لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم"، وأوضح أنه "بين مارس ويونيو، سنسلم ما بين 300 و350 مليون جرعة من اللقاحات"، وتوقع المفوض الأوروبي تسليم 60 مليون جرعة لقاح في مارس و100 مليون في أبريل و120 مليون في مايو، حيث قال إن 55 مصنعا تعمل الآن على صنع اللقاحات في أوروبا.جدير بالذكر أن كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية الدكتورة سوميا سواميناثان قد صرحت في وقت سابق بأن عملية تطوير وتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا معقدة للغاية، مشيرة إلى أن هناك من 8 إلى 10 لقاحات يتم استخدامها حاليًا على نطاق واسع.